Во «ВКонтакте» заблокировали группы с тайно сделанными фотографиями девушек

Акцент на фотографиях делался на грудь и ягодицы девушек. Такие группы заметила 19 января одна из пользовательниц Twitter. Она попросила максимально распространить информацию о таких сообществах. На крупнейшую такую группу были подписаны 79 тысяч человек.

Пользователи Twitter также обратили внимание на то, что участники обсуждали внешность девушек и писали непристойные комментарии. Люди отметили, что от такой ситуации не застрахована ни одна девушка.

В ответ на критику владельцы сообщества сказали, что контент не нарушает законодательства РФ, ведь фотосъёмка в публичных местах не запрещена. Пользователи на это ответили, что по Гражданскому кодексу РФ использовать фотографии граждан без их разрешения запрещено.

«ВКонтакте» заблокировала группы и заявила, что «таким сообществам не по пути с „ВКонтакте“».