Во время добычи металлов случайно нашлись новые глубоководные виды животных

За пять лет биологи изучали жизнь в зоне между Мексикой и Гавайями — одном из самых малоизученных регионов планеты, расположенном на глубине около 4 километров. Добывающая машина прошла по небольшой территории, и в её следах количество животных уменьшилось на 37%, а число видов — на 32%.