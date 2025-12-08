Во время добычи металлов случайно нашлись новые глубоководные виды животных

Опубликовано 08 декабря 2025, 15:451 мин.
Во время добычи металлов случайно нашлись новые глубоководные виды животныхУдобная находка
Международная группа исследователей обнаружила сотни новых глубоководных видов во время испытаний добычи редких металлов на дне Тихого океана. Исследование также показало: влияние добычи на экосистему оказалось меньше, чем ожидалось, хотя разнообразие видов в месте работы техники снизилось примерно на треть.
© Natural History Museum, London / Göteborgs universitet
За пять лет биологи изучали жизнь в зоне между Мексикой и Гавайями — одном из самых малоизученных регионов планеты, расположенном на глубине около 4 километров. Добывающая машина прошла по небольшой территории, и в её следах количество животных уменьшилось на 37%, а число видов — на 32%.
Работа потребовала 160 дней в море. Учёные собрали более 4 000 организмов размером от 0,3 мм и выявили 788 видов, среди которых преобладали многощетинковые черви, ракообразные и моллюски. Многие виды были неизвестны науке, поэтому для определения использовали ДНК-анализ.