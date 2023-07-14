Во время испытаний взорвалась японская ракета-носитель

Ракета, известная как Epsilon S, вспыхнула всего через минуту после начала испытаний второй ступени зажигания двигателя. На кадрах видно, как из испытательного комплекса вырывается пламя, затем здание охватывает пламя и срывает крышу. К счастью, пострадавших нет.

Эта неудача добавилась к недавним проблемам японской космической программы, которая пережила неудачный дебютный полет ракеты-носителя среднего класса в марте и прерванный запуск месяцем ранее.

Расследование происшествия еще не закончилось, либо правительство не хочет раскрывать его причину.