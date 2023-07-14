Во время испытаний взорвалась японская ракета-носитель

Во время испытаний взорвалась японская ракета-носительЧереда неудач
Японская ракета взорвалась во время испытания двигателя, все это произошло в прямом эфире. По словам представителя Министерства образования, науки и технологий Японии, инцидент произошел на полигоне Носиро на севере Японии.
Ракета, известная как Epsilon S, вспыхнула всего через минуту после начала испытаний второй ступени зажигания двигателя. На кадрах видно, как из испытательного комплекса вырывается пламя, затем здание охватывает пламя и срывает крышу. К счастью, пострадавших нет.
Эта неудача добавилась к недавним проблемам японской космической программы, которая пережила неудачный дебютный полет ракеты-носителя среднего класса в марте и прерванный запуск месяцем ранее.
Расследование происшествия еще не закончилось, либо правительство не хочет раскрывать его причину.