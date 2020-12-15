Наука и технологии
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Во время протестов рабочих на заводе Apple украли тысячи iPhone
Деньги им не выплачивали
На днях на заводе контрактного сборщика Apple iPhone в индийском городе Колар произошли протесты. Рабочие начали бастовать из-за того, что им задерживают зарплаты. Всё это привело к тому, что тысячи айфонов украли с завода.
Как пишут СМИ, предприятие понесло потери на сумму более $59 млн. Эта цифра включает в себя ущерб от повреждения сборочной линии и имущества завода, а также от воровства тысяч смартфонов. Сообщается, что беспорядки длились два часа в субботу.
Журналистам рассказали, что компания-сборщик iPhone наняла около 8900 рабочих у подрядчиков на предприятие в Коларе. В течение трёх месяцев руководство конфликтовало с подрядчиками. Всё это время наблюдались задержки по выплатам.