Во время протестов рабочих на заводе Apple украли тысячи iPhone

Как пишут СМИ, предприятие понесло потери на сумму более $59 млн. Эта цифра включает в себя ущерб от повреждения сборочной линии и имущества завода, а также от воровства тысяч смартфонов. Сообщается, что беспорядки длились два часа в субботу.

Журналистам рассказали, что компания-сборщик iPhone наняла около 8900 рабочих у подрядчиков на предприятие в Коларе. В течение трёх месяцев руководство конфликтовало с подрядчиками. Всё это время наблюдались задержки по выплатам.