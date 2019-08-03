Во время протестов в Москве частично отключили мобильный интернет

Как написала «Новая газета» в репортаже с акции, за час до её начала по всему центру города пропал мобильный интернет. Директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» заявил, что «Билайн» и МТС перевели свои базовые станции в округе в режим GSM-only. Это значит, что 3G и 4G-связь, с которой может функционировать мобильный интернет, недоступна. По остальным операторам точной информации нет.

Сообщается, что 3G и 4G-подключения нет и у сотрудников полиции. Если верить сообщениям, то днём в районе станций метро «Трубная», «Пушкинская», «Чистых прудах» и «Курской» наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

Обновление: Издание «Код Дурова» сообщило, что «Билайн» опровергает отключение интернета в центре Москвы. По словам оператора, сеть может быть перегружена.

Фото: «Новая газета»