Во время пуска от новой российской противоракеты отлетел обломок

Как пишет автор Telegram-канала, момент старта ракеты выглядит подозрительно. Вокруг разлетелось слишком много ошмётков. Ранее на пусках подобного не отмечалось.

На кадре ниже показан момент, когда от ракеты отлетает обломок. Автор Telegram-канала пояснил, что это узел подвески ТПК в шахте. Можно сделать вывод, что во время запуска был разрушен ТПК. Эксперт отмечает, что на ракете данный факт мог не отразиться, и она всё-таки успешно выполнила программу испытания.