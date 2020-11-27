Наука и технологии
Сегодня 16:50
Во время пуска от новой российской противоракеты отлетел обломок
Минобороны говорит, что пуск прошёл успешно
Telegram-канал «Военно-болтовой» обратил внимание на то, что во время пуска от новой российской противоракеты 53Т6М отлетел обломок. Это было видно на ролике телеканала «Звезда».
Как пишет автор Telegram-канала, момент старта ракеты выглядит подозрительно. Вокруг разлетелось слишком много ошмётков. Ранее на пусках подобного не отмечалось.
На кадре ниже показан момент, когда от ракеты отлетает обломок. Автор Telegram-канала пояснил, что это узел подвески ТПК в шахте. Можно сделать вывод, что во время запуска был разрушен ТПК. Эксперт отмечает, что на ракете данный факт мог не отразиться, и она всё-таки успешно выполнила программу испытания.
Ранее Минобороны России сообщило, что новая противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».