Во время Рамадана мусульмане голодают от рассвета до заката. Мусульманин-астронавт вынужден переживать это 16 раз в сутки

16:13, 25 марта 2023
1 мин.
Во время Рамадана мусульмане голодают от рассвета до заката. Мусульманин-астронавт вынужден переживать это 16 раз в суткиПост он соблюдать не будет
На днях начался Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста. В этот период верующие в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. На Международной космической станции (МКС) сейчас находится мусульманин-астронавт Султан Аль-Нейади. И соблюдение Рамадана для него может быть непростым.
Фото: Wikipedia
Дело в том, что Аль-Нейади будет видеть восход и закат солнца колоссальные 16 раз в день. Как соблюдать пост в таких условиях, неясно. И как сообщил астронавт журналистам, он имеет право в этот раз не придерживаться традиций.
По словам Аль-Нейади, соблюдать Рамадан необязательно, если условия вокруг не позволяют этого делать.