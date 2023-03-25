Во время Рамадана мусульмане голодают от рассвета до заката. Мусульманин-астронавт вынужден переживать это 16 раз в сутки

Дело в том, что Аль-Нейади будет видеть восход и закат солнца колоссальные 16 раз в день. Как соблюдать пост в таких условиях, неясно. И как сообщил астронавт журналистам, он имеет право в этот раз не придерживаться традиций.

По словам Аль-Нейади, соблюдать Рамадан необязательно, если условия вокруг не позволяют этого делать.