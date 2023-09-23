Во время учений истребитель F-35 впервые взлетел с шоссе

Для этих целей использовался участок местной трассы 551, расположенный между городами Карттула и Терво. Необходимость в умении взлетать и приземляться на автомобильных дорогах обусловлена различными обстоятельствами, возникающими в ходе боевых действий. Так как противник может уничтожить взлётно-посадочные полосы или усложнит планирование и реализацию боевых операций.

«Это важная веха не только для норвежских ВВС, но и для стран Северной Европы и для НАТО. Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автомагистрали, [мы можем] повысить нашу выживаемость на войне», — заявил командующий Королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд.