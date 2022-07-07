Вода в США содержит больше "вечных химикатов", чем показывают тесты

Вода в США содержит больше "вечных химикатов", чем показывают тестыПримерно в 24 раза
В ходе анализа образцы воды по всей стране проверялись с помощью двух типов тестов: разработанного EPA метода, который выявляет 30 типов из примерно 9000 соединений PFAS, и другого, который проверяет маркер всех известных PFAS.
Guardian обнаружила, что семь из девяти отобранных образцов показали более высокий уровень содержания PFAS в воде при использовании теста, определяющего маркеры PFAS, чем при тестировании воды по методу EPA - и в концентрации, превышающей его до 24 раза.
"EPA делает самый минимум возможного, и это подвергает риску здоровье людей", - сказала Кайла Беннетт, директор по политике в правозащитной группе Public Employees for Environmental Responsibility.
PFAS часто называют "вечными химикатами", потому что они не распадаются полностью, а накапливаются в окружающей среде, в организме человека и животных.