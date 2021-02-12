Водителей Gett зарегистрировали в Tinder для раздачи подарков

Это акция сервиса Gett. В Tinder есть профили как женщин-водителей, так и мужчин. Они практически не отличаются от других анкет, кроме места работы и фото в деловом костюме. После того, как выберешь такой профиль, водитель признается, что хочет сделать необычный подарок.

Пользователь может получить промокод на поездку. Это акция, приуроченная к Дню святого Валентина. Сообщается, что в Tinder зарегистрированы реальные водители премиум-класса. Но они не ищут новую любовь — сердце занято работой.

Ранее Gett провёл конкурс «Gett your Valentine». В его рамках победителям дали промокоды на поездки и сертификаты на ужин в московских ресторанах.