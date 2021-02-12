Наука и технологии
Сегодня в 14:24
Водителей Gett зарегистрировали в Tinder для раздачи подарков
Промокодов на поездки
В сервисе для знакомств Tinder появились профили водителей Gett бизнес-класса. С ними можно «замэтчиться» и получить от них подарок.
Это акция сервиса Gett. В Tinder есть профили как женщин-водителей, так и мужчин. Они практически не отличаются от других анкет, кроме места работы и фото в деловом костюме. После того, как выберешь такой профиль, водитель признается, что хочет сделать необычный подарок.
Пользователь может получить промокод на поездку. Это акция, приуроченная к Дню святого Валентина. Сообщается, что в Tinder зарегистрированы реальные водители премиум-класса. Но они не ищут новую любовь — сердце занято работой.
Ранее Gett провёл конкурс «Gett your Valentine». В его рамках победителям дали промокоды на поездки и сертификаты на ужин в московских ресторанах.