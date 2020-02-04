Водители начали отключать безопасный режим на электромобилях Tesla ради дрифта

Dyno Mode отключает противобуксовочную систему (traction Control), контроль устойчивости (stability control) и автоматическое экстренное торможение (automatic emergency braking).

Некоторые водители, как сообщают СМИ, сочли, что активация нового режима позволит им дрифтовать. Хотя, на самом деле, цель его введения — тестировать выходную мощность электромобиля с помощью динамометра. Пользователи же кинулись публиковать в сети видео своих «достижений». На одном из них водитель Tesla Model 3 делает крутой разворот на дороге и врезается в забор.