Наука и технологии
Сегодня 13:08
Водители начали отключать безопасный режим на электромобилях Tesla ради дрифта
Это очень плохая идея
Недавно Tesla выпустила для своих электромобилей специальную опцию Dyno Mode, которая позволяет отключить ряд функций безопасности. Некоторые водители начали использовать нововведение для того, чтобы практиковать дрифт.
Dyno Mode отключает противобуксовочную систему (traction Control), контроль устойчивости (stability control) и автоматическое экстренное торможение (automatic emergency braking).
Некоторые водители, как сообщают СМИ, сочли, что активация нового режима позволит им дрифтовать. Хотя, на самом деле, цель его введения — тестировать выходную мощность электромобиля с помощью динамометра. Пользователи же кинулись публиковать в сети видео своих «достижений». На одном из них водитель Tesla Model 3 делает крутой разворот на дороге и врезается в забор.
О том, что это плохая идея, не стоит и говорить. Езда в небезопасном режиме чревата потерей контроля над автомобилем.