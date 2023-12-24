Водоканал в США взломали из-за стоявшего по умолчанию пароля… «1111»

Несмотря на то, что атаки не привели к сбоям в работе и не поставили под угрозу критически важные системы, они подчеркивают уязвимость американской инфраструктуры. Устройства Unitronics, используемые по меньшей мере 11 организациями, включая водоканалы, аптеку, центр водных видов спорта и пивоварню, были обнаружены с легко эксплуатируемым паролем по умолчанию «1111». Представители службы кибербезопасности подчеркивают, что устранение таких базовых недостатков не требует больших затрат и срочно требуется во всех критически важных службах.

Заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер призывает компании уделять первоочередное внимание фундаментальным мерам безопасности, подчеркивая, что недавний успех преступных кибератак требует немедленных действий.