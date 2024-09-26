Водопроводная система в США перешла на ручной режим работы из-за кибератаки

Опубликовано 26 сентября 2024, 09:001 мин.
Водопроводная система в США перешла на ручной режим работы из-за кибератакиЧто случилось
Арканзас-Сити, штат Канзас, объявил о том, что его водоочистное сооружение перешло на ручной режим работы в связи с «инцидентом» (предположительно кибератакой). Ситуация была обнаружена утром 22 сентября, что побудило принять меры предосторожности для «обеспечения безопасности и надежности работы станции».
Городской управляющий Рэнди Фрейзер заверил жителей, что водоснабжение остается безопасным и что перебоев в работе не было. «Несмотря на инцидент, водоснабжение остается полностью безопасным», — заявил он. «Решение о ручном управлении было принято, чтобы сдержать потенциальную угрозу, пока эксперты по кибербезопасности работают над решением проблемы».
Город проинформировал соответствующие органы и активно сотрудничает со специалистами для восстановления нормальной работы. Для защиты водоснабжения были приняты «усиленные меры безопасности, и жители могут не ждать изменений в качестве воды или обслуживания».