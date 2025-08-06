Водород поможет российским роботам исследовать тёмные кратеры на Луне

По его словам, классические луноходы могут работать только на освещённой поверхности Луны, потому что в тени температура падает до -250 °C, и техника выходит из строя. Из-за этого большинство лунных кратеров до сих пор не исследованы — они постоянно находятся в тени.

Решением этой проблемы могут стать водородные топливные элементы. Они устойчивы к экстремальному холоду и способны вырабатывать электричество даже при сверхнизких температурах.

Для работы такой установки нужны два баллона — с водородом и кислородом. Они будут обеспечивать энергию для лунных роботов, позволяя им двигаться и работать даже в самых холодных местах.

Однако пока остаются технические сложности. Например, учёным ещё предстоит создать материалы, которые смогут выдерживать такие суровые условия.

Разработка таких энергоустановок станет важным шагом для освоения Луны для любой страны.