Водоросли, моча и клетки почек: новая «адская смесь» для изучения бактерий

Метод Пирсон c использованием смеси, опубликованный в журнале Infection and Immunity, позволяет исследователям эффективно изучать более 1700 мутаций бактерии Proteus mirabilis, вызывающей ИМП, используя лишь четверть мышей, которые обычно требуются. Традиционный подход предполагает введение мутировавших бактерий в мочевой пузырь мыши для оценки доминирующих штаммов, что позволяет выявить важнейшие гены для инфекции.

Органный агар позволяет обойти проблему «узкого места», воспроизводя доминирующие бактерии, наблюдаемые у живых животных. Этот прорыв не только ускоряет разработку лекарств за счет точного определения конкретных вариантов, но и открывает возможности для исследователей, не имеющих животных моделей, создавать физиологически релевантные модели инфекций.

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