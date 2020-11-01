Водоросли научились охотиться для выживания после падения астероида

Вообще-то источником энергии для большинства водорослей является солнечный свет. Однако когда на Землю упал астероид, сажа надолго закрыла доступ к солнечному свету. 66 млн лет назад вымерли многие организмы, это событие назвали мел-палеогеновым вымиранием. А вот водорослям кокколитофоридам удалось выжить.

Учёные изучили образцы водорослей, которые жили на морском дне миллионы лет назад. Исследователи увидели у них жгутики, которые можно было бы использовать для захвата добычи. Судя по всему, они образовались, чтобы водоросли могли получать дополнительную энергию за отсутствием солнечного света. Современные кокколитофориды сохранили это свойство.