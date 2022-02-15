Водоросли оказались опасны для климата планеты даже после отмирания

Морские водоросли выполняют важную роль в поддержании жизни различных существ. При этом даже после отмирания они способны выделять парниковые газы, среди которых и метан. Последний воздействует на климат даже сильнее, чем углекислый газ. В рамках исследования учёные из Института морской микробиологии Макса Планка и компании Hydra Marine Sciences изучили процесс образования метана на лугах из морских водорослей.

Выяснилось, что метан в отложениях морских водорослей образуется лишь из одного класса органических соединений. Причём подобные метилированные соединения производятся самим растением. После этого микроорганизмы превращают такие соединения в метан.