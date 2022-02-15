Водоросли оказались опасны для климата планеты даже после отмирания

Водоросли оказались опасны для климата планеты даже после отмиранияК такому выводу пришли немецкие учёные
Морские водоросли выполняют важную роль в поддержании жизни различных существ. При этом даже после отмирания они способны выделять парниковые газы, среди которых и метан. Последний воздействует на климат даже сильнее, чем углекислый газ. В рамках исследования учёные из Института морской микробиологии Макса Планка и компании Hydra Marine Sciences изучили процесс образования метана на лугах из морских водорослей.
Выяснилось, что метан в отложениях морских водорослей образуется лишь из одного класса органических соединений. Причём подобные метилированные соединения производятся самим растением. После этого микроорганизмы превращают такие соединения в метан.
Из-за того, что морские водоросли растут на мелководье, микроорганизмы не успевают потреблять весь метан до его попадания в атмосферу. Также быстро вымывает метан и морская вода.
То же самое касается мёртвых водорослей. Причём скорость производства метана у них, по словам экспертов, точно такая же, как у живых растений. Учёные считают, что причина этого - в сохранении метилированных соединений в тканях водорослей в течение длительного времени.