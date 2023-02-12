Военная авиация США превратит свои обычные самолеты в роботизированные

Для Соединенных Штатов очень важен парк транспортных самолетов, таких как Lockheed Martin C-5 Galaxy и Boeing C-17 Globemaster III. Они помогают им быстро доставлять солдат и их оборудование в любую точку мира и поддерживать их снабжение в течение неопределенного времени.

Однако создание и поддержание этого парка обходится очень дорого, они также могут отправляться в опасные районы, где самолеты имеют возможность столкнуться с враждебным зенитным оружием. Кроме того, для этого требуется большое количество пилотов, услуги которых стоят недешево.

Чтобы решить эту проблему, ВВС наняли компанию Reliable Robotics для изучения возможности автоматизации существующих грузовых самолетов. Сложнее всего, отмечается в источнике, адаптировать технологии к большим многомоторным реактивным транспортным самолетам, выполняющим военные поставки.

Но если концепция сработает, то ВВС США смогут улучшить свои самолеты, и сократит расходы страны, потому что не придется обучать больше пилотов или строить новые самолеты.