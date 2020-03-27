Военная полиция России испытывает дроны для отслеживания нарушителей карантина

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. В рамках испытаний военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, проводят патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и беспилотников. Это делается для «поддержания режима карантина и недопущения распространения "заражения"».

Помимо этого, мобильные посты специалистов радиационной, химической и биологической защиты тренируются выявлять очаги и границы условно заражённых районов в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Ранее мы сообщали, что в российских войсках началась масштабная подготовка к борьбе с коронавирусом. В проверках участвуют войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и другие подразделения.