Военная прокуратура потребовала заблокировать в России популярный американский форум Reddit

12:19, 08 апреля 2023
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Военная прокуратура потребовала заблокировать в России популярный американский форум RedditНе угадаете, из-за чего
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с иском о признании информации на американском форуме Reddit запрещённой к распространению в России.
Фото: Unsplash
По данным суда, иск поступил 6 апреля и уже передан судье. В качестве ответчика выступает управление Роскомнадзора по Владимирской области. Причиной иска стало нарушение закона о персональных данных на ресурсе https://www.reddit.com. К сожалению, подробностей больше нет.
Reddit — популярная платформа, на которой пользователи могут создавать сообщества по разным интересам и обсуждать различные темы. Правила площадки запрещают распространять чью-либо персональную информацию или давать ссылки на неё.