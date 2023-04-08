Военная прокуратура потребовала заблокировать в России популярный американский форум Reddit

По данным суда, иск поступил 6 апреля и уже передан судье. В качестве ответчика выступает управление Роскомнадзора по Владимирской области. Причиной иска стало нарушение закона о персональных данных на ресурсе https://www.reddit.com. К сожалению, подробностей больше нет.

Reddit — популярная платформа, на которой пользователи могут создавать сообщества по разным интересам и обсуждать различные темы. Правила площадки запрещают распространять чью-либо персональную информацию или давать ссылки на неё.