Военно-морской флот США не оценил использование лазеров в уничтожении ракет

Лазерные системы вооружения обещают стать экономически эффективным решением для непрерывной обороны, но их развертывание сталкивается с серьезными препятствиями. Такие проблемы, как высокие требования к мощности и ограниченный радиус действия (за что ВМС не оценил технологию), задерживают их интеграцию в систему военно-морской обороны. Существующие лазеры могут поражать небольшие цели, но до практического применения более совершенных систем, способных нейтрализовать баллистические и гиперзвуковые ракеты, остаются годы, отмечают западные СМИ.

Пока эти технологические барьеры не будут преодолены, лазеры, скорее всего, останутся частью «будущей стратегии», а не решением сегодняшнего дня.