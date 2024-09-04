Опубликовано 04 сентября 2024, 23:151 мин.
Военно-морской флот США не оценил использование лазеров в уничтожении ракетБудущее военно-морской обороны или просто далекая мечта?
Поскольку повстанцы в Йемене упорно атакуют военные корабли ВМС США ракетами и беспилотниками, у многих возник вопрос: могут ли лазеры стать ответом на эти угрозы? Хотя традиционные средства обороны, такие как Phalanx CIWS, перехватывают эти атаки, разрыв в стоимости — вот в чем суть, пишут СМИ.
Лазерные системы вооружения обещают стать экономически эффективным решением для непрерывной обороны, но их развертывание сталкивается с серьезными препятствиями. Такие проблемы, как высокие требования к мощности и ограниченный радиус действия (за что ВМС не оценил технологию), задерживают их интеграцию в систему военно-морской обороны. Существующие лазеры могут поражать небольшие цели, но до практического применения более совершенных систем, способных нейтрализовать баллистические и гиперзвуковые ракеты, остаются годы, отмечают западные СМИ.
Пока эти технологические барьеры не будут преодолены, лазеры, скорее всего, останутся частью «будущей стратегии», а не решением сегодняшнего дня.