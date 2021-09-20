Военно-воздушным силам США предсказали скорую катастрофу

Слова Чарльза Брауна-младшего приводит издание «Лента.ру». Он считает, что этот прогноз сбудется, если ВВС США не смогут научиться быстро реагировать на меняющую ситуацию.

Начальник штаба пришёл к своему выводу на основании того, что за последние десять лет ВВС Китая получили пять новых истребителей — J-10, J-16, J-20, J-31 и Су-35, а ВВС США всего два — F-35 Lightning II и F-15EX Super Eagle.

При этом средний возраст китайских самолётов, скорее всего, в два раза меньше, чем американских. Чарльз Браун-младший уверен, что США не нужно бояться списывать старые самолёты и заменять их новыми. «Я бы предпочёл иметь меньшую боеспособную силу, чем большую пустую силу», — отметил он.