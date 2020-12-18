Военную базу США стали охранять дроны-сторожа

Квадрокоптеры для системы охраны создала американская компания Easy Aerial. Новый способ охраны на базе внедрили 11 декабря 2020 года.

Дроны Easy Aerial перевозят в контейнерах, который также являются посадочной площадкой для них и зарядной станцией. Беспилотники могут пролетать на одном заряде около 45 минут. Впрочем, у базы ВВС в распоряжении имеются два типа квадрокоптеров: на аккумуляторах и с питанием по кабель-тросу.

Как уже упоминалось, беспилотники несут на шарнирном подвесе инфракрасную камеру. Как только срабатывает сигнализация о вторжении чужака на территорию базы или возгорании, дрон вылетает на место и начинает обзор. Изображение передаётся людям-охранникам.

Военные считают, что беспилотники помогут быстрее реагировать на возможное вторжение на военные базы.