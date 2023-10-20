Военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»

Силы безопасности оцепили пути доступа к базе и прилегающие территории для проведения дальнейших расследований. До этого инцидента американская база Аль-Танф в Сирии подвергалась атакам беспилотников, ответственность за которые взяли на себя шиитские радикалы. Однако сообщений о разрушениях или жертвах атаки также не поступало.

Аналитики ближневосточного центра Le Beck, кстати, прогнозировали возможные атаки на Израиль из Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.