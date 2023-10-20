Военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»Откуда они там взялись – не уточняется
По имеющимся данным, военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где размещены американские войска, подверглась шквальному обстрелу из реактивных установок «Град». Как сообщает Лента.ру со ссылкой на иракское агентство Shafaq, несколько ракет упали на территории базы. Информации о жертвах и разрушениях в результате атаки пока нет.
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Силы безопасности оцепили пути доступа к базе и прилегающие территории для проведения дальнейших расследований. До этого инцидента американская база Аль-Танф в Сирии подвергалась атакам беспилотников, ответственность за которые взяли на себя шиитские радикалы. Однако сообщений о разрушениях или жертвах атаки также не поступало.
Аналитики ближневосточного центра Le Beck, кстати, прогнозировали возможные атаки на Израиль из Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.