Военную мощь России и НАТО подробно сравнили

Военную мощь России и НАТО подробно сравнилиИ определили, чья армия сильнее
Ведущий канала сравнил численность и состав войск РФ и НАТО. Оказалось, что преимуществом почти по всем параметрам (кроме количества танков, корветов, ядерного оружия) обладает армия НАТО.
Так, оборонный бюджет НАТО составляет 1,010 триллиона долларов, России - 48 миллиардов долларов.
Число действующих военнослужащих в НАТО составляет 3 657 000 человек, в РФ - 1 013 000 человек.
В резерве находятся у НАТО 2 103 000 человек, у России - 2 миллиона человек.
Количество боевых танков равняется у России 21 921 единице, а у НАТО - 20 752 единицам.
Бронетехники у НАТО 106 630 единиц, у РФ - 51 452 единицы.
По числу АРС НАТО превосходит Россию: 17 896 единиц против 9 931 единицы.
Бронемашин у НАТО 113 632 единицы, у РФ - 27 672 единицы.
Число MRAP составляет у НАТО 19 27 единиц, у России - 10 209 единиц.
Что касается реактивных гранатомётов, то их количество у России и НАТО не сильно различается: у РФ их 4 032 единицы, у НАТО - 4 824.
Общее количество артиллерии у России составляет 11 232 единицы, а у НАТО - 13 540 единиц.
Общее число авиатехники у НАТО также больше: 22 872 единицы против 4 206 единиц.
Истребителей у НАТО 3 902 единицы, а у РФ - 946 единиц. Штурмовиков же у России 1 496, а у НАТО - 3 822 единицы.
Учебно-тренировочных самолётов больше тоже у НАТО: 4 661 единица против 516 единиц.
Вертолётов в целом у РФ 1 567 единиц, у НАТО - 8 702 единицы. Из них боевых вертолётов - 1 893 единицы у НАТО и 649 единиц у российской стороны.
Пассажирского авиатранспорта у России 471 единица, у НАТО - 1 959 единиц.
Самолётов АВАКС у России меньше, чем у НАТО: 41 единица против 96 единиц.
Число самолётов с системами радиоэлектронной борьбы составляет у НАТО 35 единиц, у РФ - 7 единиц.
НАТО обладает 697 самолётами-заправщиками, а Россия - 19.
А вот по числу стратегических бомбардировщиков армии практически равны: у РФ их 135 единиц, у НАТО - 138 единиц.
Бомбардировщиков-невидимок у НАТО 20 единиц, а у России их нет совсем.
Кораблей у НАТО всего 1 679 единиц, у России - 621 единица. Авианосцев при этом у РФ всего 1 единица техники, у НАТО же их 17. Вертолётоносцев насчитывается 13 единиц у НАТО, а у РФ они отсутствуют.
Миноносцев также больше у армии НАТО: 113 единиц против 18 единиц.
Фрегатов у России всего 13 единиц, у НАТО - 133 единицы. А вот корветов, наоборот, у российской стороны больше: 85 единиц против 67 единиц.
По числу субмарин выигрывает вновь НАТО: 147 единиц против 64 единиц.
Наконец, ядерного оружия у НАТО 4 418 единиц, а у РФ - 6 500 единиц.