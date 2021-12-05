Военную мощь России и НАТО подробно сравнили

Ведущий канала сравнил численность и состав войск РФ и НАТО. Оказалось, что преимуществом почти по всем параметрам (кроме количества танков, корветов, ядерного оружия) обладает армия НАТО.

Так, оборонный бюджет НАТО составляет 1,010 триллиона долларов, России - 48 миллиардов долларов.

Число действующих военнослужащих в НАТО составляет 3 657 000 человек, в РФ - 1 013 000 человек.

В резерве находятся у НАТО 2 103 000 человек, у России - 2 миллиона человек.

Количество боевых танков равняется у России 21 921 единице, а у НАТО - 20 752 единицам.

Бронетехники у НАТО 106 630 единиц, у РФ - 51 452 единицы.

По числу АРС НАТО превосходит Россию: 17 896 единиц против 9 931 единицы.

Бронемашин у НАТО 113 632 единицы, у РФ - 27 672 единицы.

Число MRAP составляет у НАТО 19 27 единиц, у России - 10 209 единиц.

Что касается реактивных гранатомётов, то их количество у России и НАТО не сильно различается: у РФ их 4 032 единицы, у НАТО - 4 824.

Общее количество артиллерии у России составляет 11 232 единицы, а у НАТО - 13 540 единиц.

Общее число авиатехники у НАТО также больше: 22 872 единицы против 4 206 единиц.

Истребителей у НАТО 3 902 единицы, а у РФ - 946 единиц. Штурмовиков же у России 1 496, а у НАТО - 3 822 единицы.