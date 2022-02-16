Военную мощь США и Китая сравнили на начало 2022 г.

В рамках обзора на YouTube-канале Global Analysis ведущий сопоставил количество личного состава, техники, оружия в армиях США и Китая.

Так, оборонный бюджет составляет у Китая 250 миллиардов 240 миллионов долларов, у США - 770 миллиардов. Число активного персонала больше при этом в китайской армии: 2 миллиона человек против 1 миллиона 390 тысяч; в резерве находятся 510 тысяч и 442 тысячи человек соответственно.

Боевых танков у Китая 14 692 единицы, у Америки - 9 732. Бронетранспортёров при этом 42 982 единицы у китайской стороны, 48 409 единиц - у Штатов; APC - 9 967 единиц и 19 896 единиц соответственно.

Бронированных машин насчитывается у США 73 632 единицы, у Китая - 10 861 единица. MRAP при этом 10 862 и 2 592 единицы соответственно; реактивных гранатомётов - 1 366 и 3 160 единиц соответственно.

Общее число артиллерии, принадлежащей Китаю, составляет 7 642 единицы, Соединённым Штатам - 2 840 единиц.

Всего из военных самолётов на вооружении у США находится 13 971 единица, у КНР - 4 210 единиц. Из них истребителей - 2 689 и 1 532 единицы соответственно; штурмовиков - 3 109 и 1 320 единиц соответственно; тренировочных самолётов - 3 761 и 405 единиц соответственно.

Вертолётов у США в целом 5 561 единица, в то время как у Китая - всего 1 809 единиц. Ударных же вертолётов - 383 единицы у Китая и 1 193 единицы у Штатов.

Что касается пассажирских самолётов, то их также больше у Америки: 1 270 единиц против 356 единиц. Самолётов с системой AWACS у КНР 48 единиц, у США - 56 единиц; самолётов радиоэлектронной борьбы - 28 и 19 единиц соответственно; самолётов-заправщиков - 13 и 490 единиц соответственно; стратегических бомбардировщиков - 120 и 138 единиц соответственно; самолётов-невидимок - 20 единиц только у Штатов.