Военные дроны направят на борьбу с лесными пожарами в Сибири

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на Министерство обороны России. В группировку беспилотников в Сибири войдут несколько десятков аппаратов, в том числе дроны «Орлан-10» и «Элерон» из состава Сухопутных войск, а также беспилотники «Форпост», стоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС).

Сообщается, что первые отряды военных дронов уже несут дежурство в период паводков и лесных пожаров.

«Орланы-10» способны взлетать и садиться с любой ровной площадки. Беспилотники могут находиться в воздухе до 14 часов. А вот для базирования «Форпоста» уже нужны аэродромы. Но зато дрон способен находиться в воздухе до 18 часов и действовать на расстоянии в 250 километров от пункта управления.

Оба типа беспилотников оборудованы камерами высокого разрешения и тепловизорами. С помощью инфракрасных камер они могут обнаружить незначительные возгорания даже ночью.