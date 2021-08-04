Военный эксперт объяснил невостребованность лёгких и дешёвых истребителей для современных армий

После обзора истребителей Saab JAS 39 Gripen, KAI T-50 Golden Eagle, JF-17, J-10, F-16 автор приходит к выводу: сейчас уже нет истребителей экспортной направленности. Причин этому всего две.

Во-первых, техническая. Для использования такого транспорта нужно специально обучать людей. И подобная техника может понадобиться лишь в случае, если во время войны будет использоваться множество боевых единиц и будет чёткий план их взаимодействия.

Вторая - экономическая. Это просто невыгодно. По мнению автора, финансово успешные страны, у которых будет выбор, в любом случае выберут вместо лёгких истребителей такие модели поколения "4++", как МиГ-35, и Су-35, поэтому взлётная масса порядка 18 тонн у новейшего Су-57 оправдана - другой массы у технически сложного истребителя пятого поколения с хорошей дальностью полёта быть не могло, заключает Аникин.

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