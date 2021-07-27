Военные испытают роботов в городских условиях

Учения пройдут на десяти полигонах двух стран, а также на участке реки Ока. В России манёвры уже начались. На полигоне в Мулино военные отрепетируют ведение боевых действий в городских условиях. Во время учений будет учитываться опыт Сирии. На них задействуют робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14». Военные покажут массированное применение инженерной системы дистанционного минирования.

В Белоруссии учения пройдут на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский. В них тоже будут участвовать новейшие робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения.

Известно, что российский робот-сапёр «Уран-6» использовался в Нагорном Карабахе. Там он разминировал территорию.