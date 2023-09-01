Наука и технологии
11:15, 01 сентября 2023
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Военные хакеры РФ атаковали планшеты армии Украины

Успешно

По сообщениям CNN, российские военные хакеры предприняли масштабную атаку на мобильные устройства украинских военнослужащих с целью получения доступа к конфиденциальной информации, которая могла бы помочь Москве в проведении специальных военных операций (СВО).

Военные хакеры РФ атаковали планшеты армии Украины

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Вооруженные силы Украины ранее предупредили своих союзников о возможной кибератаке, после чего Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские военные хакеры успешно проникли в их планшеты на базе Android.

В СБУ подчеркнули, что разработанный российскими хакерами вредоносный код был предназначен для кражи данных, передаваемых с мобильных устройств военнослужащих на спутниковую систему Starlink.

Украинские специалисты сообщили о блокировании некоторых попыток взлома и признали, что россияне захватили и установили на мобильные устройства военнослужащих свое программное обеспечение.

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