Военные корабли Германии всё еще используют дискеты. Это решили изменить

Опубликовано 13 июля 2024, 10:30
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Военные корабли Германии всё еще используют дискеты. Это решили изменитьВМС Германии ждут изменения
Военно-морские силы Германии приступают к давно назревшей миссии по постепенному отказу от устаревших систем на дискетах, которые были неотъемлемой частью фрегатов с момента их ввода в эксплуатацию в 1990-х годах. По сообщениям СМИ, эти диски в настоящее время управляют важнейшими системами на борту фрегатов F123 класса Brandenburg, включая выработку энергии.
Замена этих устаревших дисков представляет собой серьезную технологическую проблему, учитывая их основополагающую роль в эксплуатации кораблей. Компания Saab, отвечающая за обслуживание немецкого флота фрегатов F123 с 2021 года, получила задание проконтролировать эту модернизацию. Помимо модернизации дискетных систем, планируется также модернизировать системы вооружения и управления оружием.
Ранее в этом месяце Японское цифровое агентство объявило об отказе от дискет в своих правительственных системах, что свидетельствует о глобальном стремлении к модернизации цифровой инфраструктуры, особенно военной.