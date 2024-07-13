Военные корабли Германии всё еще используют дискеты. Это решили изменить

Замена этих устаревших дисков представляет собой серьезную технологическую проблему, учитывая их основополагающую роль в эксплуатации кораблей. Компания Saab, отвечающая за обслуживание немецкого флота фрегатов F123 с 2021 года, получила задание проконтролировать эту модернизацию. Помимо модернизации дискетных систем, планируется также модернизировать системы вооружения и управления оружием.

Ранее в этом месяце Японское цифровое агентство объявило об отказе от дискет в своих правительственных системах, что свидетельствует о глобальном стремлении к модернизации цифровой инфраструктуры, особенно военной.