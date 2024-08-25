Военные корабли США оснастили системой Starlink

Эта модернизация знаменует собой кардинальный переход от зависимости ВМС от геостационарных спутников, управляемых Пентагоном, которые обеспечивали связь на кораблях в течение последних 30 лет, но с заметно низкой скоростью передачи данных. Внедрение спутниковых терминалов на низкой околоземной орбите (LEO) позволит обеспечить постоянный высокоскоростной широкополосный доступ на всех кораблях ВМС и многочисленных береговых объектах.

Новые возможности спутникового интернета позволят обеспечить более надежную связь, включая видеозвонки через интернет, что, по планам Минобороны, значительно повысит эффективность ежедневных военно-морских операций.