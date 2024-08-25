Военные корабли США оснастили системой Starlink

Опубликовано 25 августа 2024, 13:56
1 мин.
Военные корабли США оснастили системой StarlinkДля расширения возможностей связи
ВМС США оснастили свои военные корабли спутниковыми терминалами и антеннами Starlink и OneWeb, пишет Лента.ру со ссылкой на. The War Zone (TWZ). Издание пишет, что авианосец USS Abraham Lincoln первым получил Starlink в рамках инициативы Sailor Edge Afloat and Ashore (SEA2).
Эта модернизация знаменует собой кардинальный переход от зависимости ВМС от геостационарных спутников, управляемых Пентагоном, которые обеспечивали связь на кораблях в течение последних 30 лет, но с заметно низкой скоростью передачи данных. Внедрение спутниковых терминалов на низкой околоземной орбите (LEO) позволит обеспечить постоянный высокоскоростной широкополосный доступ на всех кораблях ВМС и многочисленных береговых объектах.
Новые возможности спутникового интернета позволят обеспечить более надежную связь, включая видеозвонки через интернет, что, по планам Минобороны, значительно повысит эффективность ежедневных военно-морских операций.