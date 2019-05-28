Военные лётчики США рассказали о встречах с НЛО

Несколько пилотов Военно-морских сил США согласились поговорить с журналистами издания New York Times о своих встречах с неопознанными летающими объектами.
Как рассказали лётчики, с лета 2014 года по март 2015 года над Восточным побережьем США почти ежедневно появлялись странные объекты. Пилоты докладывали начальству о странных объектах, у которых не видно двигателей или следов от выхлопных газов, но способных летать на высоте до 9 км на гиперзвуковых скоростях.
Пилот палубного истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet судом избежал столкновения с одним из таких объектов в конце 2014 года. Подобные объекты замечали и другие пилоты.
Один из объектов описывается как вращающийся вокруг своей оси волчок. Форму других камеры самолётов определить не смогли. Лётчики наблюдали их в течение 12 часов, несмотря на ожидания, что те должно в воздухе не продержатся. Замечать такие объекты начали после замены радаров на более современные.
Сначала предполагалось, что это секретные беспилотники, тестирующиеся правительством. Но при очередном «столкновении» лётчик описал объект как «шар, внутри которого был куб». Кроме того, пилоты заключили, что правительство не стало бы подвергать риску военных при испытаниях беспилотников.