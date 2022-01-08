Военные НАТО испытали реактивный ранец

По ролику с испытаний видно, как спасатель летит на ранце к пострадавшему. Он должен был доставить плазму крови для раненого. При этом всё происходило в горной местности, где трудно передвигаться. Пилот реактивного ранца маневрировал над тропой и довольно быстро долетел до пострадавшего.

Сообщается, что на ранец Jet Suit установлен реактивный двигатель мощностью более одной тысячи лошадиных сил. При этом разработчики ранца учитывали особенности естественного баланса человеческого тела.

Пока реактивный костюм находится в стадии тестирования. Возможно, скоро его смогут использовать в реальных боевых операциях.