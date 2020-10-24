Военные НАТО провели секретные учения по отработке начала войны

В учениях под названием Austere Challenge 2021 участвовали около 4400 военнослужащих вооружённых сил США и НАТО. Мероприятия проходили с 19 по 23 октября. Военные моделировали действия союзников по альянсу в войне. Конкретные детали учений не раскрываются. Представитель Европейского командования рассказал только, что они включали отработку мер по использованию всех наземных, морских, воздушных, космических и киберресурсов.

«Интерфакс» напоминает, что учения Austere Challenge проходят с 1990-х годов. За последние пять лет их значение увеличилось, и они стали более масштабными.