Наука и технологии
Сегодня 18:28
Военные НАТО провели секретные учения по отработке начала войны
Их детали не раскрываются
Европейское командование вооружённых сил США провело секретные учения, во время которых проверило способность штаба в Штутгарте мобилизовать силы союзников по НАТО в случае начала войны.
В учениях под названием Austere Challenge 2021 участвовали около 4400 военнослужащих вооружённых сил США и НАТО. Мероприятия проходили с 19 по 23 октября. Военные моделировали действия союзников по альянсу в войне. Конкретные детали учений не раскрываются. Представитель Европейского командования рассказал только, что они включали отработку мер по использованию всех наземных, морских, воздушных, космических и киберресурсов.
«Интерфакс» напоминает, что учения Austere Challenge проходят с 1990-х годов. За последние пять лет их значение увеличилось, и они стали более масштабными.