Военные Никарагуа модернизировали советские БТР-60

Как пишет «Российская газета», специалисты Никарагуа поставили на колёсные бронетранспортёры вращающиеся башни с установленными в них 23-мм спаренными автоматическими зенитными пушками ЗУ-23-2. Такие пушки способны поражать самолёты, вертолёты и беспилотники противника на высотах до 1500 метров и дальности 2500 метров.

Отмечается, что установка этих пушек на БТР-60 улучшила подвижность машин. Бронетранспортёры могут вести огонь в движении. Благодаря этому можно прикрывать пехотные и танковые подразделения на маршах и следовать за ними на поле боя.

Также на учениях военные Никарагуа продемонстрировали российские современные основные танки Т-72МС «Белый орёл», доработанные БТР-70М и боевые машины пехоты БМП-1.