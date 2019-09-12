Военные протестировали российский ответ пистолету Glock

Разработал пистолет Центральный НИИ точного машиностроения (входит в Ростех). Он является самозарядным и создаётся из российских комплектующих. «Удав» уже прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Магазин пистолета калибра девять миллиметров составляет 18 патронов. Это на 10 больше, чем у пистолета Макарова. «Удав» совместим со всеми боеприпасами 9x21 миллиметров: трассирующими, бронебойными, экспансивными. Для пистолета также были разработаны два специальных патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

В недавних испытаниях «Удава», Glock и пистолета Ярыгина только первые два смогли пробить все мишени — деревянные доски.