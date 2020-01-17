Военные провернули цирковой трюк на советском танке

Сначала танки ехали с большой скоростью и вели огонь из 125-мм пушек. Однако внезапно одна из боевых машин повернула налево и встала на дыбы за несколько метров перед трибуной со зрителями. Ствол орудия при этом оказался направлен вверх. Зрители на трибуне, похоже, не испугались, а разразились аплодисментами.

Сообщается, что трюк — лишь часть специальной демонстрационной программы и не несёт угрозы присутствующим зрителям. Показ произошёл во время Дня армии в Индии.

Т-72М1 — зарубежная модификация советского танка Т-72 «Урал». Производилась в Индии до постановки на производство Т-90С.