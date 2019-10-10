Военные рассказали о встрече с НЛО на дне океана

На днях военный поведал ещё одну историю. Она, правда, произошла не с ним, а с другим лётчиком. Тот в 90-е занимался тем, что доставал из океана беспилотники и подводные телеметрические торпеды. Очередной рейд он совершал на самолёте CH-53. С борта аппарата должен был десантироваться ныряльщик, подобрать беспилотник и вернуться с ним на борт. Однако в тот раз из воды навстречу ныряльщику поднялось «загадочное тёмное тело». Сообщается, что никто не пострадал. Нечто просто вернулось на глубину.

Лётчик увидел это снова спустя несколько месяцев. Он утверждает, что объектом не была подводная лодка. По словам ныряльщика, нечто «всосало в себя торпеду, после чего ушло в глубины океана».