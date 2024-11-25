Военные РФ оборудовали полевую лабораторию по улучшению дронов

Опубликовано 25 ноября 2024, 13:301 мин.
Военные РФ оборудовали полевую лабораторию по улучшению дроновВ зоне СВО
Российские военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка, входящего в состав группы «Днепр», проводят модернизацию FPV-дронов в специализированной полевой мастерской. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, мастерская работает в зоне проведения СВО и использует современные инструменты, такие как 3D-принтеры.
Среди таких модификаций — оснащение беспилотников возможностями для сброса полезной нагрузки и усовершенствование систем FPV для нанесения ударов по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра. Использование 3D-печати позволяет быстро создавать прототипы и изготавливать детали, обеспечивая своевременную поставку специализированных компонентов в боевые подразделения.
Помимо усовершенствования беспилотников, инженеры мастерской анализируют и разбирают захваченные БПЛА, включая модели с фиксированным крылом и FPV, чтобы провести реинжиниринг их технологий. Полученные в ходе этого процесса знания применяются для разработки уникальных модификаций, отвечающих оперативным потребностям.