Военные РФ оборудовали полевую лабораторию по улучшению дронов

Среди таких модификаций — оснащение беспилотников возможностями для сброса полезной нагрузки и усовершенствование систем FPV для нанесения ударов по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра. Использование 3D-печати позволяет быстро создавать прототипы и изготавливать детали, обеспечивая своевременную поставку специализированных компонентов в боевые подразделения.

Помимо усовершенствования беспилотников, инженеры мастерской анализируют и разбирают захваченные БПЛА, включая модели с фиксированным крылом и FPV, чтобы провести реинжиниринг их технологий. Полученные в ходе этого процесса знания применяются для разработки уникальных модификаций, отвечающих оперативным потребностям.