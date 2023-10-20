Военные РФ получат улучшенные мишени-имитаторы ракет

Компания уже более 20 лет серийно выпускает мишени Е95, а теперь разработала новое семейство мишеней Е17. Эти мишени имитируют низколетящие угрозы, такие как крылатые ракеты, что повышает эффективность подготовки операторов систем ПВО. Мишени Е17 обладают повышенной продолжительностью полета, достигая скорости 360 км/ч по сравнению с 260 км/ч у мишени Е95. Также были усовершенствованы каналы управления.

«Эникс», основанная в 1988 году, специализируется на разработке, производстве, серийной поставке, техническом и сервисном обслуживании беспилотных летательных аппаратов и воздушных мишеней для подготовки экипажей и операторов беспилотников ПВО.