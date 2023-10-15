Военные РФ применили установку «Партизан» в зоне СВО: что она умеет

Основное преимущество системы «Партизан» заключается в ее мобильности и скрытности. Она может работать с различных позиций, при этом время подготовки составляет всего 1,5 минуты. Такая быстрая передислокация сбивает противника с толку, не позволяя ему своевременно нанести удар по российским войскам, и одновременно обнажает его позиции. Это позволяет российской артиллерии уничтожать артиллерию ВСУ. Система «Партизан» оснащена элементами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Стоит отметить, что военные продемонстрировали возможности системы, уничтожив одним выстрелом наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.