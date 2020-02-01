Военные самолёты начнут вывозить россиян из Китая из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россиян будут вывозить из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом. В частности, речь идёт о городе Ухань и провинции Хубэй в целом. Сообщается, что в регионе эвакуации сейчас находится 341 гражданин России.

Днём ТАСС писал, что посольство уже установило связь с 186 россиянами. Чуть позже Песков уточнил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.

На сегодняшний день зарегистрировано более 11 900 заражённых, погибли 259 человек. Вчера в России заявили о появлении первых двух заболевших на территории страны. Они находятся в Забайкальском крае и Тюменской области.