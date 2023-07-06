Военные США доверили ИИ секретные данные

Испытания уже дали результаты: один из инструментов ИИ выполнил запрос всего за 10 минут по сравнению с часами или днями, которые обычно требуются при использовании традиционных методов.

Используя LLM, военные стремятся ускорить процесс принятия решений, улучшить ситуационную осведомленность и оптимизировать распределение ресурсов. Однако опасения по поводу предвзятости, дезинформации и потенциальных уязвимостей безопасности, связанных с моделями ИИ, продолжают терзать общество. Поэтому вряд ли стоит ждать полноценного внедрения ИИ в боевые действия ближайшего будущего.