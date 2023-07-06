Военные США доверили ИИ секретные данные

Военные США доверили ИИ секретные данныеЗато он работает эффективнее людей
Вооруженные силы США изучают возможности использования LLM-моделей для улучшения процессов «принятия решений и интеграции данных». Пентагон в сотрудничестве с высшими военными чинами и союзниками США проводит серию экспериментов с использованием LLM, таких как ChatGPT и Scale AI.
Испытания уже дали результаты: один из инструментов ИИ выполнил запрос всего за 10 минут по сравнению с часами или днями, которые обычно требуются при использовании традиционных методов.
Используя LLM, военные стремятся ускорить процесс принятия решений, улучшить ситуационную осведомленность и оптимизировать распределение ресурсов. Однако опасения по поводу предвзятости, дезинформации и потенциальных уязвимостей безопасности, связанных с моделями ИИ, продолжают терзать общество. Поэтому вряд ли стоит ждать полноценного внедрения ИИ в боевые действия ближайшего будущего.