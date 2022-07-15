Военные США и компания DARPA провели испытания гиперзвукового оружия

В то время как ВВС США проводят летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, DARPA объявляет об успешном испытании прототипа системы OpFires для запуска гиперзвукового оружия с земли с использованием стандартных военных наземных транспортных средств и вспомогательного оборудования.

Обладая способностью летать со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, гиперзвуковые ракеты, особенно способные к управляемому продолжительному полету, могут оказать “революционное воздействие”, считают авторы New Atlas.

На гиперзвуковых скоростях такие ракеты будет трудно обнаружить и уверенно противостоять им. Кроме того, они будут обладать настолько большой кинетической энергией, что для уничтожения цели им даже не понадобится взрывная боеголовка.