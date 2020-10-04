Военные США испытали «самолёт-арсенал»

C-17A имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158 типа «воздух-поверхность». Они были размещены на поддонах.

Во время испытаний особое внимание уделили взаимодействию различных коммуникационных систем. Обмен между ними воедино связывает разрознённые средства поражения. «Военное обозрение» пишет, что создание единой сети очень важно для «самолётов-арсеналов», потому что они не имеют средств идентификации целей.

Поскольку военно-транспортные самолёты отличаются высокой грузоподъёмностью, это позволяет превратить их в забитые до отказа арсеналы средств поражения. Ракеты AGM-158, применяемые для этого, имеют дальность полёта 370 километров.

В США считают, что «самолёты-арсеналы» могут серьёзно увеличить способность ВВС вводить в бой большое количество тяжёлого оружия, действующего на дальние дистанции.