Наука и технологии
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Военные США испытают систему стабилизации из «Железного человека»
Так назывался проект экзоскелета
Армия США проводит испытания новой системы стабилизации стрелкового оружия. Технологию позаимствовали из проекта экзоскелета «Железный человек» (TALOS).
TALOS — это проект разработки перспективного американского роботизированного экзоскелета для спецназа вооружённых сил. В 2019 году США отказались от создания этого экзоскелета, поскольку он обходился слишком дорого.
А вот отдельная технология из проекта пригодилась. Речь о системе ACE. Она должна компенсировать дрожание руки бойца. Сообщается, что система работает по такому же принципу, что стабилизатор камеры. Военному нужно выбрать цель или направление, а система удержит оружие в правильном положении.
Также Армия США сейчас выбирает поставщика автоматических винтовок, в которых будет использоваться новая система ACE.