Военные США испытают систему стабилизации из «Железного человека»

TALOS — это проект разработки перспективного американского роботизированного экзоскелета для спецназа вооружённых сил. В 2019 году США отказались от создания этого экзоскелета, поскольку он обходился слишком дорого.

А вот отдельная технология из проекта пригодилась. Речь о системе ACE. Она должна компенсировать дрожание руки бойца. Сообщается, что система работает по такому же принципу, что стабилизатор камеры. Военному нужно выбрать цель или направление, а система удержит оружие в правильном положении.

Также Армия США сейчас выбирает поставщика автоматических винтовок, в которых будет использоваться новая система ACE.