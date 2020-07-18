Военные США набирали людей в армию под видом розыгрышей призов в Twitch

Военные якобы разыгрывали Xbox Elite Controller Series 2 на своих Twitch-каналах. В чатах модераторы постили ссылку на розыгрыш контроллера, но люди, которые переходили на ней, оказывались на странице рекрутинга. Там уже не упоминался никакой розыгрыш, не были указаны его условия. То есть ссылка была своего рода ловушкой.

Фейковые конкурсы вызвали возмущение у пользователей. Twitch услышал их жалобы и запретил каналам проводить поддельные розыгрыши.

Стоит отметить, что речь идёт о каналах киберспортивных команд Сухопутных войск, Военно-морского флота и Военно-воздушных сил США.