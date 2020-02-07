Военные США начали считывать мозговые волны геймеров для улучшения ведения боя

Исследованием занимаются инженеры из Университета Баффало и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Они разработали стратегию в реальном времени, похожую на StarCraft. В ней игрокам приходится использовать ресурсы, создавать армии и сражаться с противниками.

Пока участники эксперимента играют, к их головам прикреплены датчики ЭЭГ (электроэнцефалографии). Они записывают активность мозга геймеров. Кроме того, за движением их глаз следят специальные камеры.

Данные с датчиков и камер будут использоваться для обучения алгоритмов нейросети. Эти алгоритмы военные надеются применить по отношению к боевым роботам. Необходимо, чтобы система хорошо координировала их действия во время боя.