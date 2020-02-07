Наука и технологии
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Военные США начали считывать мозговые волны геймеров для улучшения ведения боя
Боя с участием роботов
СМИ рассказали о необычном американском проекте. Инженеры США, по заказу военных, начали считывать мозговые волны геймеров, чтобы разработать специальные алгоритмы машинного обучения. Они должны будут помочь армии улучшить ведение боя. Но не простого, а с участием роботов.
Исследованием занимаются инженеры из Университета Баффало и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Они разработали стратегию в реальном времени, похожую на StarCraft. В ней игрокам приходится использовать ресурсы, создавать армии и сражаться с противниками.
Пока участники эксперимента играют, к их головам прикреплены датчики ЭЭГ (электроэнцефалографии). Они записывают активность мозга геймеров. Кроме того, за движением их глаз следят специальные камеры.
Данные с датчиков и камер будут использоваться для обучения алгоритмов нейросети. Эти алгоритмы военные надеются применить по отношению к боевым роботам. Необходимо, чтобы система хорошо координировала их действия во время боя.