Военные США начали списывать ударные вертолёты Bell AH-1Z Viper

Списывают только старые вертолёты. Закупки новых боевых машин этого типа намерены продолжить. Стоит отметить, что морская пехота избавилась не от всех Bell AH-1Z Viper.

Этот вертолёт — последняя версия машины «AH-1 Cobra». Он был разработан в начале 1960-х годов и стал первым в мире специально спроектированным серийным боевым вертолётом.

Новая же версия совершила первый полёт в декабре 2000 года. Крупносерийное производство началось в декабре 2010-го. Сейчас создано более 200 вертолётов AH-1Z. Его поставляют и на экспорт. Viper позволяет применять новые образцы высокоточного оружия с большей дальности.